Jeder fünfte Erwerbstätige in Sachsen geht bis 2030 in Rente

Im Vogtland, im Erzgebirge und in Mittelsachsen schlägt der demografische Wandel besonders stark zu. Was Experten nun für ratsam halten.

Die Unternehmen in Sachsen müssen sich bereits in naher Zukunft auf größere Personallücken einstellen als heute. Laut Statistischem Landesamt Kamenz erreichen bis 2030, also innerhalb der nächsten sechs Jahre, rund 317.000 Erwerbstätige im Freistaat das Rentenalter. Das sind 19,2 Prozent, also fast jeder fünfte der aktuell mehr als 1,6...