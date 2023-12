Kippt jetzt die Grundsteuer? Zehntausende Sachsen hoffen

Fast jeder fünfte Betroffene hat in Sachsen Widerspruch gegen die Neuberechnung seiner Grundsteuer eingelegt. Zwei Urteile aus Rheinland-Pfalz bestärken sie nun.

Die Grundsteuer-Reform ärgert viele Immobilienbesitzer in Sachsen: Sie fürchten, bei Eigennutzung künftig selbst deutlich mehr zahlen zu müssen. Vermieter warnen zugleich, auf die Mieter könnten noch höhere Nebenkosten zukommen, weil die Grundsteuer an sie weitergereicht werden darf. Zehntausende Sachsen zweifeln aber auch grundsätzlich an...