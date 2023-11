Linke nominiert Spitzenduo zur Landtagswahl 2024 in Sachsen - und lässt Wagenknecht links liegen

Erstmals geht Sachsens Linke mit einem Spitzenduo in eine Landtagswahl. Auf dem bundesweit ersten Landesparteitag nach der Abspaltung dominierte Geschlossenheit.

Die beiden sächsischen Linke-Landesvorsitzenden Susanne Schaper und Stefan Hartmann führen ihre Partei in die Landtagswahl am 1. September 2024. Beide wurden am Samstag vom Landesparteitag in Chemnitz in geheimer Wahl mit großer Mehrheit nominiert. Die 45-jährige Schaper erhielt 91,7 Prozent (144 Ja, 9 Nein und 4 Enthaltungen), der 55-jährige...