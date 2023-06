Mach was! Hier warten die Zukunftschancen

Die Ausbildungsmesse von "Freie Presse" wird immer beliebter. Was die künftigen Fachkräfte erwartet und wo es vorab Lesestoff gibt, steht hier.

Dieser Treffpunkt wird immer beliebter: Mach was! So lautet der Aufruf und der Name der von "Freie Presse" organisierten Ausbilungsmesse. Jedes Jahr kamen mehr interessierte Menschen zu der Nachwuchsschau. Beim vergangenen Mal waren es über 10.000 Besucherinnen und Besucher.

Mehr als 200 Aussteller sind dabei. Zum sechsten Mal öffnet die Ausbildungs- und Studienmesse "mach was!" ihre Türen. In der Messehalle Chemnitz werden am 9. und 10. September 2023 wieder zahlreiche Präsentationen Unternehmen und Zukunftschancen vorstellen. Nicht nur die Chemnitzer, sondern auch alle Interessierten aus dem Umland sind zur "mach was!" eingeladen. Zu finden sind hier nicht nur interessante Ausbildungsplätze, sondern auch spannende Bachelor-Studiengänge sowie Master-Studiengänge an renommierten Universitäten oder Hochschulen. In Workshops hat man die Chance, noch mehr Infos rund um das Thema Bewerbung, Zukunft und Co. einzuholen und Fragen direkt zu stellen. Vielleicht haben sich viele Schülerinnen und Schüler schon einmal gefragt, was es mit ECTS-Punkten auf sich hat, wie sie mit ihrer Körpersprache beim Vorstellungsgespräch für eine Ausbildung punkten können oder was eigentlich hinter dem Begriff "International Management" steckt. Nicht nur in den Workshops, sondern auch bei spannenden Vorträgen, die in der Mitte der Messehalle Chemnitz auf einer Bühne gehalten werden, haben die Besucher die Möglichkeit, ihre Fragen zu klären und zu diskutieren. Es wird zudem angeboten, direkt vor Ort Bewerbungsfotos zu schießen. Wer gerade eine kleine Pause nötig hat, kann sich Getränke oder Speisen in der Streetfood-Area holen - dort ist für jeden Geschmack was Leckeres dabei.

Richtig viel rundherum zu den Zukunftschancen gibt es auf der Plattform www.mach-was-sachsen.de. Hier gibt es nicht nur Rückblicke auf die vergangenen Messen, sondern auch ein Magazin, in dem alles Wissenswerte rund um die Ausbildung steht. Zum Beispiel zum richtigen Outfit beim Bewerbungsgespräch. Denn eines steht fest: Kleider machen Leute, geben ihnen eine Form, machen sie einschätzbar für andere. Vor allem bei Vorstellungsgesprächen spielen sie deshalb eine wichtige Rolle - schließlich handelt es sich dabei um ein erstes Zusammentreffen zwischen potenziellem Azubi und den künftigen Arbeitgebenden. Der erste Eindruck zählt - und der muss gut werden. Doch was heißt gut - und welchen Aspekt eurer Person gilt es überhaupt zu zeigen?

Dass E-Mail und Onlinekommunikation präsenter denn je sind, ist auch beim letzten "Analogi" inzwischen angekommen. Doch wie ist das beim Bewerbungsprozess? Logisch, geht auch alles online. Was man beachtet und wie man ein Onlineformular ausfüllt oder einer E-Mail beginnt, auch das verrät die Plattform zur Messe.