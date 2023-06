Maker-Sommer in der Kulturregion

Mit fünf Festivals macht der Chemnitzer Maker e. V. die kommenden Wochen zum Maker-Sommer. Den Auftakt gab es bereits am vergangenen Wochenende, als 500 Besucherinnen und Besucher ins Umspannwerk Etzdorf strömten. Bereits am morgigen Samstag geht es in der Feuerwache Plauen und am Lutherpark weiter: Unzählige Mitmachangebote verlocken dazu, neue Techniken und altes Handwerk auszuprobieren und so die eigenen Tüftlerqualitäten auszuprobieren. Am 10. Juni lassen sich die kreativ-technischen Möglichkeiten im Kulturgut Linda (bei Frohburg) ausloten. Am 17. Juni geht es dann im Buntspeicher Zwönitz mit dem Makerfestival Erzgebirge weiter.

All dies läuft auf das große Chemnitzer Maker-Festival "makers united" am 1. und 2. Juli zu: Dann wird wie in den vergangenen Jahren zum großen Experimentier-, Staun- und Mitmachfestival in die Stadthalle und den angrenzenden Park eingeladen. Mehr als 50 Ausstellende aus der Region, aus ganz Deutschland, aber auch aus Großbritannien, Tschechien oder Slowenien sind hier vor Ort - darunter auch wieder das beliebte FabMobil, das von VR-Brillen über 3D-Drucker bis zu Laserschneidern die neuesten technischen Errungenschaften für Macherinnen und Macher an Bord hat. Ein Höhepunkt steht gleich zum Festivalbeginn an.

Am Samstag, 1. Juli, 10 Uhr wird die Kinder-Uni-Vorlesung mit Eric "Stuntman des Wissens" Mayer nachgeholt, die im vergangenen Jahr ausfallen musste. Der aus dem Fernsehen bekannte Moderator erforscht gemeinsam mit den Kinder-Studenten und ihren Familien das Weltall. Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen.

Einen Überblick, was rund um die "makers united" entsteht, findet sich auf der Internetseite des Festivals. Hier wird über Macher berichtet, die erstaunliche Geschichten erzählen können. www.makers-united.de vtz