Marco Wanderwitz: "Ich halte die Chance auf ein AfD-Verbot für hoch"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete über seine Schlussfolgerungen aus dem Umfragehoch der AfD

Der Hohenstein-Ernstthaler CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz hat schon mehrfach für ein Verbot der AfD plädiert. Lässt sich eine Partei verbieten, die in einer aktuellen Umfrage so hohe Zustimmung erfährt wie die AfD derzeit in Sachsen? Frank Hommel fragte nach.