Mit Sabine Zimmermann als Organisatorin: Das hat die Wagenknecht-Partei in Sachsen vor

Neben 10 der zuletzt noch 38 Fraktionsmitglieder der Linken im Bundestag hat auch die Ex-Abgeordnete Sabine Zimmermann aus Werdau am Montag ihren Austritt erklärt.

Zwickau/Dresden. Die langjährige Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann hat am Montag ihren Austritt aus der Linken erklärt. "Die politischen Räume für uns in der Partei wurden so klein, dass wir mit geradem Rücken nicht mehr reinpassen", heißt es in einer von zehn aktuellen Linke-Bundestagsabgeordneten, aber auch von der Werdauerin unterzeichneten Erklärung, über die am Montag zuerst die Tageszeitung "junge Welt" berichtet hatte. Darin findet sich zugleich ein Bekenntnis zur geplanten Gründung einer neuen Partei um Sahra Wagenknecht. Für viele Mitglieder, denen es genauso wie ihnen gehe, wolle man damit "eine neue politische Heimat schaffen".

"Punktuell" bei Kommunalwahl dabei

Zimmermann sagte der "Freien Presse" am Montag, dass nach der für Januar angekündigten Gründung der Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" in Sachsen sowohl ein Landesverband als auch Kreisverbände aufgebaut werden sollten. Zur Kommunalwahl am 9. Juni - parallel zur Europawahl - werde die Partei voraussichtlich nur "punktuell" antreten.

Voll dabei sein will die künftige Partei Zimmermann zufolge indes zur Landtagswahl am 1. September - wozu bis spätestens zum 27. Juni, 18.00 Uhr, bei Kreis- und Landtagswahlleitungen schriftlich die Kandidatenlisten eingereicht sein müssten. Für den Wahlantritt wären zudem noch Unterstützungsunterschriften nötig.

Wagenknecht noch zurückhaltend

Wagenknecht hatte auf der Bundespressekonferenz am Montag in Berlin einen Antritt zu den drei ostdeutschen Landtagswahlen 2024 - neben Sachsen auch noch in Thüringen und Brandenburg - vom Personal der Landesverbände abhängig gemacht. "Endgültig entscheiden können wir das erst, wenn die Partei da ist und wenn wir wissen, wie wir aufgestellt sind", sagte Wagenknecht. Die entsprechende Erwartungshaltung der Menschen sei ihr aber sehr wohl bewusst.

Zimmermann äußerte sich zuversichtlich. Die Wagenknecht-Vertraute bestätigte, dass sie die Fäden für den künftigen Landesverband in Sachsen zusammenhalte. Die Partei werde "breit aufgestellt" sein.

Unterstützer "querbeet aus allen Bereichen"

Mit dem Wunsch, "etwas Eigenständiges" aufzubauen, hätten sich in Sachsen "sehr viele und sehr früh" Leute an sie gewandt, auch aus den einzelnen Regionen. "Da denke ich, dass wir das dann auch bis nächstes Jahr zur Landtagswahl schaffen werden." Sie sei "ganz optimistisch", dass man dieses Ziel schaffe.

Zu den Unterstützern, die sich bisher gemeldet hätten, gehörten auch viele Mitglieder aus anderen Parteien mit Ausnahme der AfD. Darunter gebe es Leute "querbeet aus allen Bereichen". Kleinunternehmer gehörten genauso dazu wie Arbeitnehmer, Betriebsräte oder auch Lehrer.

Über ihre eigenen Ambitionen äußerte sich die 62-Jährige nicht. Die DGB-Kreisvorsitzende in Zwickau gehörte von Juli bis Oktober 2004 als Nachrückerin schon einmal dem Landtag an, damals noch für die SPD. 2005 zog sie für die Linke, der sie 2007 beitrat, in den Bundestag ein, dem sie 16 Jahre lang angehörte. Ihr Wiedereinzug 2021 scheiterte daran, dass ihr Sachsens Linke einen aussichtsreichen Listenplatz verweigerte.

Mehr Ein- als Austritte

Sachsens Linke verzeichnete am Montag bis zum Nachmittag, 14 Uhr, noch keinen einzigen Austritt. Auch Zimmermann selbst hatte sich bis dahin weder gegenüber dem Landesverband noch dem Kreisverband erklärt. Ein Parteisprecher erklärte auf Anfrage, dass es dafür sogar drei Neueintritte gegeben habe. Dass der Montag "ein guter Tag" sei, um in die Linke einzutreten, hatte zuvor bereits das Spitzenduo Susanne Schaper und Stefan Hartmann erklärt - und zugleich angekündigt, sich einem "schmutzigen Rosenkrieg" verweigern zu wollen.

Mit Stand Ende Juni verzeichnete die Linke - die sich am ersten Novemberwochenende zu einem lange geplanten Landesparteitag in Chemnitz trifft - in Sachsen 6237 Mitglieder. Vor neun Jahren war die Partei mit damals 14.000 Genossen noch die mitgliederstärkste Partei in Sachsen, bevor sie 2007 von der CDU erstmals überholt wurde. 1991 hatte die damalige PDS in Sachsen noch 45.000 Mitglieder.