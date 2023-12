Mysteriöse Lichter über Sachsens Himmel: Das hat es mit der „Lichterkette“ auf sich

Sternengucker aufgepasst: In den kommenden Abenden sind am Himmel überm Freistaat ganz besondere Himmelskörper zu sehen.

Ob man sie nun „Lichterkette“ oder „Sternenkette“ nennen möchte, sicher ist: Die Perlenschnur am Himmel ist ein Hingucker! Worum es sich dabei handelt? Um Satelliten des Netzwerks Starlink. „Letzte Woche waren die Satelliten gut sichtbar“, so Jens Kandler, Leiter der Sternwarte Drebach. Und in den kommenden Tagen? Kandler verweist auf...