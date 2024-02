Mysteriöser Vermisstenfall: Rentner-Ehepaar aus Sachsen nach Hinweis tot aufgefunden

Seit Mitte Dezember waren die Eheleute spurlos verschwunden, die Polizei suchte nach ihnen. Nun gibt es traurige Neuigkeiten.

Görlitz.

Das letzte Lebenszeichen des Görlitzer Ehepaares war schon lange her: Am 15. Dezember telefonierten beide mit Verwandten. "Seitdem fehlt von beiden jede Spur", so ein Polizeisprecher. "Auch Nachbarn haben beide seither nicht mehr gesehen."