Nach Geheimtreffen: Kretschmer weiter gegen AfD-Verbotsverfahren, Köpping für Prüfung

Im Landtag in Sachsen soll am Montag Ulrich Vosgerau auf Einladung der AfD als Sachverständiger aussagen. Vosgerau ist CDU-Mitglied und war Kuratoriumsmitglied der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Nun nahm er an Treffen teil, bei dem ein Plan zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland besprochen wurde. Bild: Sebastian Kahnert/dpa