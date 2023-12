Nach Schneesturm und Starkregen: Sachsen kämpft an Heiligabend gegen Überschwemmungen

Das Haus von Ingolf Lindner liegt am Pleißenbach an der Limbacher Straße. Nun ist dieser über die Ufer getreten. Bild: Christian Mathea

In Klaffenbach ist die Würschnitz über die Ufer getreten. Bild: Christian Mathea

Wie das Landeshochwasserzentrum (LHZ) am späten Sonntagnachmittag berichtet, sind sachsenweit in den vergangenen 24 Stunden 40 bis 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen. Zu Beginn Schnee, dieser ging später in Regen über. Laut LHZ strömt weiterhin milde Meeresluft ein und es bleibt regnerisch. Jedoch: Die erwarteten Niederschlagshöhen in den kommenden 24 Stunden bleiben entgegen der bisherigen Vorhersage gering. "Das Abschmelzen des vor allem in den Berglagen vorhandenen Schnees wird dadurch nicht so stark beschleunigt wie erwartet", so das LHZ. In der Mulde und ihren Nebenflüssen habe die Schneeschmelze in Verbindung mit Regen seit Samstag zum verbreiteten Überschreiten von Hochwassermeldegrenzen bis in den Bereich der zweithöchsten Alarmstufe 3 geführt. "In den kleineren Gewässern des Tief- und Hügellandes beginnt die Wasserführung langsam zurückzugehen", heißt es am Sonntagnachmittag vom LHZ. "Die Hauptfließgewässer werden dadurch in den nächsten Stunden vor allem durch die Schneeschmelze in den Berglagen gespeist. Die daraus resultierenden Wellenscheitel werden an der Mehrzahl der Pegel im Bereich der Alarmstufe 3 liegen. Ein Überschreiten der Richtwerte der höchsten Alarmstufe 4 wird zurzeit an keinem Hochwassermeldepegel erwartet." Heftige Schneefälle am Samstag