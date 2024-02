Neonazi-Aufmarsch am Sonntag: Polizei in Dresden im Großeinsatz

Dresden im Ausnahmezustand: Im Vorfeld des Jahrestags der Bombardierung Dresdens wollen Rechtsextreme am Sonntag durch die Landeshauptstadt marschieren. Gegenprotest ist ihnen sicher.

Rechtsextreme rufen schon seit Wochen in den sozialen Medien zur Teilnahme an einem Marsch zum „Gedenken an die Toten der angloamerikanischen Bombenangriffe!“durch Dresden am 11. Februar auf. Erwartet werden Anhänger aus Kreisen des Dritten Wegs, der Freien Sachsen und der Heimat (NPD-Nachfolger) vor allem aus Sachsen, Thüringen und...