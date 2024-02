Neue Anklage gegen mutmaßliche NSU-Terror-Unterstützerin aus Zwickau

Beate Zschäpes engste Freundin, die Ehefrau des bereits verurteilten Unterstützers André E., wird sich jetzt wohl auch vor Gericht verantworten müssen. Ab 2007 habe sie von den Morden gewusst, so die Bundesanwaltschaft. Und sie half dem Trio weiter.

Karlsruhe/Chemnitz. Zehneinhalb Jahre nach Beginn des Strafprozesses zum Terrorkomplex "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) und fünfeinhalb Jahre nach den Urteilen gegen die fünf dort Angeklagten hat die Bundesanwaltschaft am Montag Anklage gegen eine weitere mutmaßliche NSU-Unterstützerin erhoben. Es handelt sich um Susann E., Ehefrau des bereits verurteilten NSU-Helfers André E. aus Zwickau. Susann E. war langjährige Vertraute von Beate Zschäpe und ging mit ihren kleinen Söhnen in der letzten Unterschlupfwohnung des NSU-Kerntrios Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe an der Zwickauer Frühlingsstraße regelmäßig ein und aus. André E. ist bereits wegen Unterstützung der Terroristen verurteilt, weil er für deren Mobilität sorgte. Er lieh nicht nur ein Wohnmobil, mit dem Mundlos und Böhnhardt nach Köln fuhren, um dort einen Sprengsatz in einem Lebensmittelgeschäft einer iranischen Familie zu platzieren. André E. stellte dem Trio auch auf seinen Namen und den seiner Frau ausgestellte Bahncards zur Verfügung. Bisher war nicht ganz klar, ob das Bereitstellen dieser Bahncard für Beate Zschäpe auf den Namen Susann E. mit oder ohne Wissen seiner Frau geschah. Offenbar wissen die Ermittler inzwischen mehr. Viel mehr.

Susann E. wusste spätestens Anfang 2007 von den Morden, sagt die Bundesanwaltschaft

Susann E. "wusste spätestens Anfang des Jahres 2007, dass die Mitglieder des NSU unter falschen Identitäten im Untergrund lebten und zu diesem Zeitpunkt bereits rassistisch motivierte Morde sowie einige Banküberfälle begangen hatten. Ab Herbst 2008 überließ sie Beate Zschäpe mehrfach ihre Krankenkassenkarte, damit diese unerkannt Arzttermine wahrnehmen konnte. Als ihr Ehemann in der ersten Jahreshälfte 2009 für Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt unter seinem und dem Namen seiner Ehefrau zwei Bahncards beschaffte, stellte Susann E. hierfür ihre Personalien zur Verfügung", schreibt die Bundesanwaltschaft. So habe sie den Mitgliedern des "NSU" ermöglicht, "ohne die Gefahr einer Enttarnung vergünstigt mit Zügen der Deutschen Bahn zu fahren". Schließlich habe Susann E. die beiden Vereinigungsmitglieder Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt Ende Oktober 2011 noch zum Abholtermin für das Wohnmobil gefahren, das der NSU beim letzten Raubüberfall in Eisenach am 4. November 2011 verwendete. Susann E. befindet sich auf freiem Fuß. (eu)