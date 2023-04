Neue Folge "Moritz und der Wolf": Gibt's bald Schwarzblau in Sachsen, Herr Schuster?

Tino Moritz und Tobias Wolf haben am Rande der Landtagssitzung Innenminister Armin Schuster getroffen und mit ihm über sein erstes Amtsjahr in Sachsen gesprochen.

Diese Woche fällt der Abwasch aus. Die "Freie Presse"-Landeskorrespondenten Tino Moritz und Tobias Wolf haben ihre Büroküche verlassen, um am Rande der Landtagssitzung Innenminister Armin Schuster zu treffen und mit ihm über sein erstes Amtsjahr in Sachsen zu sprechen. Der CDU-Mann gibt offen zu, dass er Schweigen per se schlecht findet, und bleibt auch in diesem Interview keine Antwort schuldig - nicht mal die auf die Frage nach dem sächsischen Fußballverein.

