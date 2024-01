Neue Podcast-Folge von "Moritz und der Wolf": Wer rettet Sachsen vor der AfD?

Sachsens Landespolitik steht vor dem großen Vorwahlwochenende: CDU, SPD und FDP bestimmen ihre Kandidaten für die Landeslisten. Aber welche Partei muss vor der Landtagswahl am meisten Angst haben? Wer soll Sachsen am 1. September noch vor der AfD retten? Und welche Partei musste in den letzten Jahren mehr Demut lernen als ihr vermutlich lieb ist? Das analysieren die "Freie Presse"-Landeskorrespondenten Tino Moritz und Tobias Wolf im Podcast "Moritz und der Wolf". Eine Erkenntnis unter vielen: Alte Besen kehren nicht mehr oder haben die Farbe gewechselt.

