Neue Folge "Moritz und der Wolf": Warum war Joschka Fischer nicht in Leipzig?

Tino Moritz und Tobias Wolf besprechen, was in dieser Woche in Sachsens Politik los war.

Eigentlich ist es ja erst an diesem Sonntag auf den Tag 30 Jahre her, dass sich Bündnis 90 und Die Grünen per Assoziationsvertrag zu einer Partei zusammenrauften. Aber trotzdem hat die Partei schon letztes Wochenende in Leipzig gefeiert. In der Büroküche der "Freien Presse" geht's mit Tino Moritz und Tobias Wolf nicht nur darum, dass zumindest Sachsens Grüne nun wirklich kein rundes Jubiläum hatten, sondern auch um die Entwicklung der Partei bis jetzt. Unter den Berliner-Ampelpartnern ist sie übrigens nicht die einzige mit langjähriger APO-Erfahrung im Freistaat: Die FDP regiert zwar im Bund nicht, ist aber im Land seit 2014 draußen. Nun hat sie schon mal ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2024 ausgerufen.

