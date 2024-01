Sachsen zwischen Demos, Demokratie-Ablehnung und Diktatur-Sehnsucht: Die neue Folge "Moritz und der Wolf"

Die "Freie Presse"-Landeskorrespondenten Tino Moritz und Tobias Wolf über die aktuelle Sonntagsfrage, die Umfrageergebnisse des "Sachsen-Monitors" und die Proteste gegen Rechtsextremismus.

Laut einer aktuellen Sonntagsfrage liegt die AfD in Sachsen mit 35 Prozent deutlich vor der CDU, alle anderen Parteien landen bei unter zehn Prozent. Gleichzeitig zeigen die Umfrageergebnisse des neuesten "Sachsen-Monitors" ein rapide gesunkenes Vertrauen in demokratische Institutionen im Freistaat. Demnach wähnt sich ein Drittel der Sachsen in Deutschland eher in einer Diktatur als in einer Demokratie. Aber sieben Monate vor der Landtagswahl am 1. September sind auch so viele Menschen auf der Straße wie noch nie bei Protesten gegen Rechtsextremismus. Wie passt das alles zusammen? Darüber sprechen die "Freie Presse"-Landeskorrespondenten Tino Moritz und Tobias Wolf in der aktuellen Folge ihres Politik-Podcasts.