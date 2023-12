Sachsens Innenminister Armin Schuster: Hasskriminalität im Netz nimmt weiter zu

Schuster stellt in Dresden den Jahresbericht zum Konzept gegen Rechtsextremismus vor. Er sieht erste Erfolge der Strategie – und vergleicht die AfD indirekt mit den Republikanern.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat am Dienstag in Dresden den Jahresbericht zum Konzept gegen Rechtsextremismus vorgestellt. Eine besondere Zunahme verzeichne man 2023 bei der Hasskriminalität im Internet. „Die zentrale Meldestelle für Hass im Internet übertrifft unsere Erwartungen deutlich“, so Schuster. Vor deren Einführung...