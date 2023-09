Sächsischer Bauernverband schlägt Alarm: Ein Fünftel mehr Wolfsrisse als 2022 vorausgesagt

Der Landesbauernverband geht davon, dass die Zahl der Wolfsübergriffe im Freistaat weiter ansteigt und schlägt nun Alarm - weil auch Zäune kein Hindernis darstellen. Die Bundesumweltministerin will nun den Abschuss erleichtern. Umweltschützer halten das für keine gute Idee.

Der Wolf sorgt in Sachsen auch in diesem Jahr für große Schäden bei Weidetierhaltern. Nach Angaben der Fachstelle Wolf in Dresden wurden von Januar bis Mitte August 147 Vorfälle gemeldet. Das sind im Schnitt vier bis fünf pro Woche. Von 473 geschädigten Tieren (tot, verletzt, vermisst) gehen 368 sicher auf das Konto des Wolfes. Acht von zehn...