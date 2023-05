Steffen Große führt das "Bündnis Deutschland" - Neues Sammelbecken für Konservative?

Steffen Große war erst Radiojournalist, dann Ministeriumssprecher - bevor er die dauerregierende CDU verließ und mit den Freien Wählern in Sachsen zwei Landtagswahlen hintereinander an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Nun steht er an der Spitze einer neuen Kleinstpartei. Was treibt ihn an - und wie ist sein Verhältnis zur AfD?

Es gehört zu den TV-Ritualen von Wahlabenden: Die Kameras fangen auf allen Parteipartys die Szenen kurz nach Bekanntwerden der ersten Prognosen um 18 Uhr ein. Die versteinerten Mienen der Verlierer wechseln mit den Jubelstürmen der Gewinner. So war es auch, als Mitte Mai die Bremische Bürgerschaft gewählt wurde. Eine Abstimmung, die mit Sachsen... Es gehört zu den TV-Ritualen von Wahlabenden: Die Kameras fangen auf allen Parteipartys die Szenen kurz nach Bekanntwerden der ersten Prognosen um 18 Uhr ein. Die versteinerten Mienen der Verlierer wechseln mit den Jubelstürmen der Gewinner. So war es auch, als Mitte Mai die Bremische Bürgerschaft gewählt wurde. Eine Abstimmung, die mit Sachsen...