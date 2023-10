Stieß Dresdens OB seine Ex die Treppe hinunter? Diesen Deal bietet ihm der Staatsanwalt an

Die Chemnitzer Opernsängerin Su Yeon ist gestürzt, hat ihren Noch-Ehemann Dirk Hilbert wegen Körperverletzung angezeigt. Nun sind die Ermittlungen gegen den Dresdner Oberbürgermeister abgeschlossen.

Chemnitz/Dresden. Am 24. September ist ein Streit im Hause Hilbert offenbar eskaliert. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) war an jenem Sonntag gegen Mittag in das ehemals gemeinsame Haus mit seiner Frau in Dresden-Klotzsche gefahren, um Möbel abzuholen. Seit vergangenen Mai wohnt das Dresdner Stadtoberhaupt nicht mehr dort. Damals trennten sich der 51-Jährige und die Chemnitzer Opernsängerin nach 15 Jahren Ehe. Im Wahlkampf ein Jahr zuvor hatte Su Yeon Hilbert, die dem Chemnitzer Opernchor angehört, ihren Ehemann noch öffentlichkeitswirksam unterstützt.

Wegen einer neuen Geliebten getrennt

Die Trennungsgründe offenbarte Su Yeon Hilbert damals auf Facebook: Der Bürgermeister habe sie mit einer anderen Frau betrogen, schrieb sie. Darauf hatte Dirk Hilbert bestätigt, dass er sich getrennt und in eine andere Frau verliebt habe. Über seine Neue sagte Dirk Hilbert im Mai: "Im Leben gibt es manchmal Begegnungen, die einem Liebe, Lebensfreude und neue Impulse geben. So ist es auch mir passiert. Damit will und wollte ich niemanden bewusst verletzen."

Noch-Ehefrau soll bei Streit Schürfwunden erlitten haben

Bei dem Streit am 24. September soll Su Yeon Hilbert Schürfwunden erlitten haben. Sie rief die Polizei. Medienberichten zufolge war damals auch ein Rettungswagen vor Ort, um die 43-Jährige in ein Krankenhaus zu fahren, wo sie ambulant behandelt wurde. Seither steht der Vorwurf im Raum, dass das Dresdner Stadtoberhaupt seine Ex-Frau die Treppe hinuntergestoßen haben soll.

Aussage steht offenbar gegen Aussage

Dresdens OB hat sich laut Medienberichten schon kurz nach dem Streit auf einem Polizeirevier zu diesem Vorfall geäußert. Die Polizei ermittelte. Aussage steht offenbar aber gegen Aussage. Nun hat die Polizei ihre Ermittlungsergebnisse an die Justiz übergeben. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt, auf Anfrage. "Die Ermittlungen sind abgeschlossen", sagte er der "Freien Presse".

Ermittler sehen trotzdem hinreichenden Tatverdacht

Ob Su Yeon Hilbert nun von selbst gestürzt ist, ob es sich dabei um einen Stoß oder ein Versehen gehandelt hat, ist offenbar aber weiter unklar. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft legt allerdings nahe, dass die Ermittler nicht nur von einem "Stolpern", sondern von einem hinreichenden Tatverdacht ausgehen. Denn sie hat jetzt "dem Beschuldigten angeboten, das Verfahren gemäß § 153a StPO gegen Zahlung eines Geldbetrages einzustellen", wie Oberstaatsanwalt Jürgen Schubert auf Anfrage der "Freien Presse" mitteilte.

OB Hilbert soll etwa 5000 Euro zahlen

Dieser Paragraf regelt, das von einer Verfolgung und Anklage unter Auflagen und Weisungen vorläufig abgesehen werden kann, wenn das zuständige Gericht und der Beschuldigte der Zahlung eines Geldbetrags zustimmen. "Unter Berücksichtigung der relativ geringen Verletzungen der Ehefrau von Herrn Hilbert und dessen wirtschaftlichen Verhältnissen" geht es im Fall des Dresdner Stadtoberhaupts konkret um etwa 5000 Euro, die der OB je zur Hälfte an Su Yeon Hilbert und an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen soll.

Juristen: Zahlung wäre kein Schuldeingeständnis

Die Frist für die Zahlung beträgt vier Wochen und ist noch nicht abgelaufen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich Dirk Hilbert noch nicht erklärt, ob er dieses Angebot annimmt. Doch selbst wenn er dem zustimmen sollte, sehen Juristen darin noch lange kein Schuldeingeständnis des FDP-Politikers.

OB-Büro will Vorfall nicht kommentieren

Dirk Hilbert selbst hat sich zu dem ganzen Vorfall bislang überhaupt noch nicht öffentlich geäußert. Auch das Büro des Dresdner Oberbürgermeisters teilte der "Freien Presse" dazu auf Anfrage jetzt mit: "Das Privatleben des Oberbürgermeisters wird durch die Stadtverwaltung nicht kommentiert. Deshalb erübrigen sich auch alle weiteren Anfragen in diese Richtung."

Opposition wittert Morgenluft

Politisch gerät Dirk Hilbert durch die im Raum stehenden Vorwürfe aber weiter unter Druck. Weil der OB seine neue Geliebte bereits im April bei einer Dienstreise nach Australien dabei gehabt haben soll, war bereits nachgehakt worden, ob die Kosten dafür denn sauber abgerechnet wurden. Auch dieses Mal wittert die Opposition Morgenluft. Der Linken-Fraktionschef im Dresdner Stadtrat, der Rechtsanwalt André Schollbach (45), hat bereits die städtische Dienstaufsicht aufgefordert, nun erneut genau hinzuschauen. "Sofern tatsächlich Gewalt gegen Frau Hilbert ausgeübt worden sein sollte, wäre damit auch ein erheblicher Schaden für das Amt des Oberbürgermeisters verbunden", erklärte Schollbach. "Die Landesdirektion wird als Rechtsaufsichtsbehörde mögliche disziplinarrechtliche Konsequenzen zu prüfen haben."