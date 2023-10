Tag der Deutschen Einheit: Wie die Generation Z Ostdeutschland sieht

Lisa Trebs und Vanessa Beyer gehen lange davon aus, dass die deutsche Teilung keinen Einfluss mehr auf ihr Leben hat. Doch dann merken sie: Das stimmt so nicht. Mit einem Filmprojekt wollen sie zeigen, wie die Generation Z den Osten wahrnimmt - und dabei nicht nur Menschen im Osten erreichen.

Manchmal sind es Klischees, die Vanessa Beyer an den Kopf geworfen werden. Manchmal sind es Aussagen wie: "Was ist denn im Osten? Ich war dort noch nie. Das interessiert mich nicht." Und manchmal ist es auch die Sprache. "Dass man Dialekte abwertet und damit auch so ein bisschen die Menschen", sagt sie. Vanessa Beyer ist 26 Jahre alt, kommt...