Tödliches Unglück in der Sächsischen Schweiz: Mann stürzt 60 Meter in die Tiefe

Am Sonntagabend ist nahe dem Kurort Rathen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ein 21-Jähriger ums Leben gekommen.

Rathen.

Das Unglück geschah am Sonntag nahe der Bastei, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war dort mit einer Reisegruppe unterwegs. An der Wehlsteinaussicht stieg der junge Mann über das Geländer der Aussicht - warum, ist derzeit unklar. Wenig später rutschte er auf dem nassen Fels ab und verschwand.