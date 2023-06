Unwetter: Sachsen kommt allem Anschein nach glimpflich davon

Tief "Lambert" ist in der vergangenen Nacht auch über Sachsen hinweggezogen. Alles in allem hielten sich die Schäden aber offenbar in Grenzen. Es könnten allerdings diesen Freitag noch weitere Gewitter folgen.

Es hat gestürmt, geblitzt, aus Kübeln geregnet: Die Feuerwehr musste in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch in Sachsen Hunderte Male ausrücken. Größere Schäden hat die Unwetterfront aber offenbar nach bisherigen Erkenntnissen nicht im Freistaat hinterlassen.