Urlauber aus Sachsen ertrinkt in der Ostsee

Der 68-jährige Urlauber hatte noch um Hilfe gerufen. Doch der Mann aus Sachsen konnte nicht mehr gerettet werden.

Es ist ein tragischer Badeunfall: Unweit der Seebrücke von Graal-Müritz gerät am Montag gegen 14.55 ein Mann in Not. Passanten wollen ihm helfen, werfen einen Rettungsring ins Wasser. Doch der 68-Jährige kann ihn aus eigener Kraft nicht mehr erreichen. Er geht unter - und ertrinkt. Das teilt die Polizei mit.