Wärme in Sicht: Wann der Sommer zurück nach Sachsen kommt

Zwar seien die Nächte immer noch kühl. Aber die Anzahl der Sonnenstunden steigt, teilweise sind auf Ende der Woche 12 bis 14 Sonnenstunden möglich. "Die Sonne heizt ordentlich ein", sagt Jung. So könnte es in Chemnitz am Freitag wieder 25 Grad werden und am Samstag könnten die Thermometer an der 30-Grad-Marke kratzen. Auch in der kommenden Woche bewegen sich die Temperaturen den bisherigen Wettermodellen nach bei 25 Grad und mehr.

Dem Portal Kachelmannwetter zufolge ist in der kommenden Woche auch wieder verstärkt mit Gewittern zu rechnen. Doch die Temperaturen bewegen sich dennoch eher in Bereichen, die an den Sommer erinnern - und nicht an den Herbst.

EU: Wärmster Juli weltweit überhaupt

Widerlegt aber die jetzige kühle Periode in Deutschland Warnungen vor dem Klimawandel? Nein, sagt Dominik Jung entschieden. "Das behaupten Leute, die nur bis zur Haustür denken", so der Meteorologe. "Als es bei uns geregnet hat, herrschte in Südeuropa 30 bis 40 Grad Hitze. Halbe Inseln sind abgebrannt", ergänzt Jung mit Blick auf verheerende Waldbrände etwa auf der griechischen Insel Rhodos." Der Wald entzünde sich nicht von allein. Dafür sorgten Brandstifter oder achtlos weggeworfene Zigarrettenkippen. "Aber die Grundlagen dafür, dass es gut brennen kann, legen Hitze und Trockenheit." Trotz der in der zweiten Monatshälfte eher kühlen Witterung in Mitteleuropa war der Juli 2023 nach Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus weltweit der heißeste bisher gemessene Monat. Dem Dienst liegen Daten seit 1940 vor. Copernicus-Vizedirektorin Samantha Burgess sagte am Dienstag unter Bezug auf Berechnungen des Weltklimarates: "Es ist seit mindestens 120.000 Jahren nicht so warm gewesen." (mit dpa)

Die Vorhersage für Ihren Ort finden Sie unter www.freiepresse.de/service/wetter.