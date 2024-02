Wahlalter wird in Sachsen nicht abgesenkt

Die Linksfraktion ist mit ihrem Vorstoß im sächsischen Landtag gescheitert: Die 16- und 17-Jährigen bleiben deshalb weiter bei zwei wichtigen Wahlen in diesem Jahr außen vor.

In diesem Jahr stehen im Freistaat einige Wahlen an: am 9. Juni für Europa und in den Kommunen, am 1. September für den Landtag. Die 16- bis 17-Jährigen dürfen ihre Stimme aber nur bei der Europawahl abgeben, bei den anderen Wahlen nicht. Einen Entwurf der Linksfraktion, das Wahlalter in Sachsen generell auf 16 Jahre abzusenken, ist am...