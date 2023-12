Weihnachtsbaum selbst schlagen - in Sachsen hält der Trend an

Die Vorweihnachtszeit bietet Familien viele Gelegenheiten, die Vorfreude auf Weihnachten gemeinsam zu erleben. Dazu gehört auch die Tradition, einen geschmückten Tannenbaum im Wohnzimmer aufzustellen. Der Wunschbaum wird gern im Wald oder auf der Plantage gefunden, gekauft und mit nach Hause genommen. Neue Firmen haben sich darauf spezialisiert.

Seit einigen Jahren kauft Familie Reuße aus Olbernhau ihren Baum auf dem Tannenhof in Lengefeld, meist am ersten Adventswochenende. Am Samstag war es wieder so weit, die Eltern und ihre beiden Kinder schnappten sich eine der ausgelegten Bügelsägen und einen Bollerwagen und liefen damit durch den frischen Schnee in die Plantage, vorbei an vielen...