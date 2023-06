Wenn Sachsens Abgeordnete dienstlich ins Ausland reisen

Steffen Große war erst Radiojournalist, dann Ministeriumssprecher - bevor er die dauerregierende CDU verließ und mit den Freien Wählern in Sachsen zwei Landtagswahlen hintereinander an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Nun steht er an der Spitze einer neuen Kleinstpartei. Was treibt ihn an - und wie ist sein Verhältnis zur AfD?