Wie der Verfassungsschutz die AfD in Sachsen ausspäht

Seit vier Jahren beobachtet der Verfassungsschutz die Sachsen-AfD. Er kommt zum Urteil: „gesichert rechtsextremistisch“. Aber was macht die Behörde genau? Und was sind „nachrichtendienstliche Mittel“?

Das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) beobachtet den hiesigen Landesverband der AfD. Dabei ist es nicht allein. Viele politische Beobachter, Medien und Bürger beobachten die Partei und verfolgen, was sie tut. Was ist also so besonders daran, wenn das eine Behörde macht? Und was macht sie genau?