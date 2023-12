Wie sich die AfD Sachsen gegen die Einstufung als rechtsextrem wehrt

Parteichef Urban kündigt eine Klage gegen das Vorgehen des Verfassungsschutzes an. Sind die Vorwürfe nur Diffamierung? Ein Aussteiger widerspricht.

Eine kleine Stube im Dachgeschoss eines Hinterhofgebäudes in Dresden-Laubegast. An der Wand hängt ein großes Fotoposter einer Pegida-Demonstration, neben der Tür ein Porträt des AfD-Politikers Jens Maier, der wegen extremistischer Äußerungen als Richter von der sächsischen Justiz in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde. In den Räumen...