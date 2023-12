Zitterpartie um Reform der Verfassung in Sachsen vor Landtagswahl 2024

Verfassungsrang für Klimaschutz, halbierte Hürden für Volksanträge und anderes: Die Kenia-Koalition bringt nun ihren Gesetzentwurf in den Landtag ein. Aber wird er nächstes Jahr auch beschlossen?

Wie das wohl zusammenpasst? Zur Landtagswahl am 1. September 2024 will Sachsens CDU am liebsten die Grünen als Juniorpartner loswerden. Daran hat Ministerpräsident Michael Kretschmer zuletzt bei mehreren Gelegenheiten keinen Zweifel gelassen. Teilen seiner Partei galt schon die 2019 aufgelegte Kenia-Koalition als Gräuel.