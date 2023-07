Gewaltsame Proteste in Frankreich: Auf dem Pulverfass

Nacht für Nacht erlebt Frankreich derzeit gewaltsame Proteste. Ausgangspunkt waren tödliche Schüsse eines Polizisten auf einen 17-Jährigen. Die Regierung reagiert mit einem großen Aufgebot an Sicherheitskräften. Doch die Lage ist so angespannt, dass Präsident Emmanuel Macron seinen Besuch in Deutschland und damit auch in Dresden verschiebt. Was ist in den Banlieus los?

An der Esplanade Charles in Nanterre, wo normalerweise der Wochenmarkt stattfindet, laufen die Aufräumarbeiten. Anstatt Verkäufern von Obst und Gemüse sind Feuerwehrleute angerückt, um einen schwelenden Brand unter den verkohlten Balken eines Holzweges zu löschen. "Die haben schwer bezahlt", sagt ein junger Mann zu seiner Freundin, als sie am...