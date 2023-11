Chemnitz bleibt beim Wasserstoffnetz vorerst außen vor

In der Stadt entsteht eines von vier nationalen Wasserstoffzentren. Doch einen Anschluss an das Hauptnetz soll die Region nicht erhalten. Das sorgt für Kritik an den Plänen von Minister Robert Habeck.

Die Region Chemnitz bleibt bei einem der wichtigsten bundesdeutschen Infrastruktur-Ausbauvorhaben vorerst außen vor: Die Region wird nicht an das deutsche Wasserstoffkernnetz angeschlossen, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz am Dienstag mitteilte. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte die Pläne für das Netz...