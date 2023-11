Der Mini wird ein Sachse: Warum es bei BMW in Leipzig rund läuft - und bei VW in Zwickau nicht

Bei BMW in Leipzig rollt seit diesem Freitag auch noch der Mini Countryman vom Band. Doch während dort bis 2024 noch zusätzlich 900 Jobs geschaffen werden sollen, wachsen bei VW in Zwickau die Sorgen.

BMW hat an diesem Freitag in seinem Leipziger Werk offiziell die Produktion des Mini Countryman gestartet. Nach Angaben des Konzerns ist es das erste Modell der britischen Kultmarke, das komplett in Deutschland hergestellt wird. Das Auto soll sowohl mit klassischen Verbrennermotoren als auch ab März nächsten Jahres als vollelektrische Variante...