Grüne und SPD dementieren Aussage zum Wasserstoffnetz: „Chemnitz und Südwestsachsen werden angeschlossen“

Droht Chemnitz die Abkopplung vom geplanten Netz der Wasserstoffversorgung? Die Wellen schlagen hoch in der Stadt. Jetzt reagieren Bundestagsabgeordnete und Vertreter der Landespolitik.

Die Empörung ist groß: Kommunalpolitiker rufen nach einem Schlachtplan gegen die Trassenpläne, auch die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag zeigt sich entsetzt und will kämpfen. Chemnitz, so die Befürchtung, drohe wieder einmal abgeklemmt zu werden, wenn in Deutschland in den nächsten Jahren ein milliardenschweres Netz von...