Produktion bei VW läuft wieder an: Das passierte beim Totalausfall in Zwickau

Eine Störung mit unbekannter Ursache und weltweiten Auswirkungen: VW hatte in der Nacht mit einem umfassenden Produktionsausfall zu kämpfen. In Zwickau hat ein Krisenstab die ganze Nacht gearbeitet.

Es war dramatisch. Aufgrund von ausgefallenen Netzwerkkomponenten im VW-Stammwerk in Wolfsburg um die gestrige Mittagszeit, fielen in zahlreichen Werken immer mehr Systeme aus. Gegen Abend funktionierte in Zwickau selbst die Kommunikation per E-Mail nicht mehr. Die IT-Netzwerkprobleme hatten die sächsischen Standorte ab dem gestrigen Nachmittag...