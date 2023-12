Rotkäppchen: Kunden bleiben dem Sekt trotz höherer Preise treu

Deutschlands Sektmarktführer rechnet mit stabilem Absatz in diesem Jahr. Ob 2024 die Preise erneut angehoben werden müssen, ist noch offen. Der Firmenchef spricht von einem herausfordernden Jahr.

Trotz Preiserhöhungen bei Deutschlands größtem Sekthersteller greifen die Verbraucher offenbar weiter wie gewohnt zu Schaumweinen von Rotkäppchen-Mumm. Bis heute sei der Absatz stabil geblieben, sagte Firmenchef Christof Queisser am Freitag am Sitz der Firmengruppe in Freyburg (Sachsen-Anhalt). Noch steht zwar mit dem Dezember einer der...