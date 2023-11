Sachsens Autobranche: Fallen noch mehr Jobs weg?

Höhere CO-Kosten und Mautausweitung verteuern die Produktion. Das sächsische Branchennetzwerk AMZ befürchtet: Das bleibt nicht ohne Folgen.

In der sächsischen Automobil- und Zulieferindustrie droht angesichts sich verschlechternder Rahmenbedingungen für die Produktion der Wegfall weiterer Jobs. Davor warnte am Dienstag das Zulieferernetzwerk AMZ. AMZ-Netzwerkmanager Dirk Vogel sprach von einer "alarmierenden" Entwicklung. "Allen ist bewusst, dass die Transformation in der Automobil-...