Sachsens Bauern kämpfen: Warum der Kartoffelanbau an Bedeutung verliert

Klöße werden in einer Anlage der Friweika eG in Weidensdorf verpackt. Derzeit herrscht Hochbetrieb bei Sachsens größtem Kartoffelverarbeiter. In Spitzenzeiten werden pro Tag bis zu 2000 Tonnen Kartoffeln angeliefert. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

✖ Schon gehört? Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.

Ob als Gratin, Kloß, Salat, gebraten oder gekocht: Die Kartoffel ist von den Tellern der Sachsen nicht wegzudenken. Nun sorgen die Bauern für Nachschub frisch vom Feld. Doch der Kartoffelanbau geht zurück. Warum haben es die Knollen zunehmend schwerer in Sachsen? Weidensdorf . Seit einigen Wochen herrscht Hochbetrieb bei Sachsens größtem Kartoffelverarbeiter Friweika. Wenn die Bauern am frühen Morgen mit der Kombine aufs Feld fahren, rollen wenig später ihre Traktoren vors Werkstor, um die Knollen abzuliefern. 1000, in Spitzenzeiten 2000 Tonnen kommen am Tag zusammen, wie Vorstand Marko Wunderlich erklärt. Fortschritt und Erfolg der Ernte lassen sich in seinen riesigen Lagerhallen ablesen: Die Kisten zu je 3,5 Tonnen sind mit Sortennamen wie Belana oder Corinna beschriftet und stapeln sich siebenfach übereinander. Noch ist Platz, doch Förderbänder schaufeln unablässig neue Knollen heran, füllen weitere Kisten.

In Spitzenzeiten werden pro Tag bis zu 2000 Tonnen Kartoffeln bei Sachsens größtem Kartoffelverarbeiter Friweika angeliefert. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Sachsens Bauern konnten dieses Jahr ihre Kartoffeln erst etwas später in die Erde bringen, so dass auch die Haupternte erst Ende August begonnen hat. Die Qualität sei bisher gut und auch bei der Erntemenge würden bessere Ergebnisse als voriges Jahr erwartet, heißt es beim Sächsischen Kartoffelverband. Eine vage Schätzung geht von etwa 380 Dezitonnen pro Hektar aus (2022: 323,5). In richtig guten Jahren waren es schon weit über 400. Allerdings haben etliche Betriebe ihre Arbeit in den vergangenen Wochen wegen der Trockenheit unterbrechen müssen, um Einbußen bei der Qualität der Knollen zu verhindern.

Kartoffeln kommen zur Weiterverarbeitung in einer Halle der Friweika eG in Weidensdorf an. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Doch während die Kartoffel auf den Tellern nicht wegzudenken ist und auch in vielen Kleingärten gehegt wird, hat sie bei Sachsens Bauern einen immer schwereren Stand. Lag die Anbaufläche 2014 noch bei 6900 Hektar, sind es in diesem Jahr laut Statistischem Landesamt nur noch 5300 Hektar. Das ist weniger als 1 Prozent der Ackerfläche. Sachsen ist laut Bauernverband weit davon entfernt, sich komplett selbst mit Kartoffeln versorgen zu können. Dagegen zählt Deutschland insgesamt zu den zehn größten Kartoffelproduzenten der Welt - die wichtigsten Anbauregionen sind Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Kartoffeln werden von einem Roder (oben) auf einen Anhänger verladen (Aufnahme mit einer Drohne). Bild: Philipp Schulze/dpa

«Der Kartoffelanbau ist sehr arbeitsintensiv und benötigt spezielle Technik», erklärt Landesbauernpräsident Torsten Krawczyk. Angebaut würden die Knollen in dem Umfang, wie mit Verarbeitern vertraglich vereinbart oder von den Betrieben direkt vermarktet werden kann. Ähnliches berichtet Ariane Weiß vom hiesigen Kartoffelverband. Die Maschinen und das Pflanzgut seien teuer und der Anbau anderer Pflanzen für viele Agrarbetriebe lukrativer. Zudem brauche die Kartoffel viel Know-how. Für manchen Betrieb sei der Kartoffelanbau deswegen in den vergangenen Jahren auf den Prüfstand gekommen. Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art!

Mehr Lesekomfort mit der Freie Presse App! Zudem haben in jüngster Vergangenheit starke Dürren die Ernten auf den Kartoffeläckern geschmälert. Denn die Erdäpfel brauchen Niederschläge, bestehen sie doch zu gut drei Viertel aus Wasser. Mancherorts werden die Felder bewässert, um stabile Erträge zu erzielen. Das habe sich bewährt, erklärt Weiß. «Bei der Kartoffel kann man mit Beregnung sehr viel erreichen.» Für Landwirte, die jetzt neu in solche Anlagen investieren wollen, werde es aber zunehmend schwieriger, dafür entsprechende Wasserrechte zu erhalten.

Ein Traktor fährt bei der Ernte von Kartoffeln in Rheinland-Pfalz über einen Acker.

Aus der Teigmasse werden die Klöße geformt von Roboterarmen zu jeweils zwei Portionen abgepackt. Diese können pro Tag rund 180.000 Klöße in die Verpackungen legen. Bild: Andreas Kretschel