VW: Gläserne Manufaktur in Dresden produziert weiter den ID.3

Spekulationen um Produktionskürzungen von Volkswagen haben sich nicht bewahrheitet.

In der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen Sachsen in Dresden sind keine kurzfristigen Anpassungen der Produktion geplant. "Die Gläserne Manufaktur ist ein wichtiger Standort von Volkswagen. Die Fahrzeugproduktion des ID.3 in Dresden läuft nach wie vor weiter, es sind keine kurzfristigen Anpassungen geplant", erklärte ein VW-Sprecher nach der...