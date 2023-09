Zulieferer von Zwickauer VW-Werk in Sorge: Produktionsplanung derzeit kaum möglich

Die direkten Zulieferer bekommen die Auswirkungen der gedrosselten Fertigung im Zwickauer E-Auto-Werk eins zu eins zu spüren. Auch sie hatten ihr Personal aufgestockt - und haben nun ein Problem.

Die Entscheidung von Volkswagen, die Produktion im E-Auto-Werk in Zwickau wegen der schwächelnden Nachfrage zu drosseln, bringt nun auch die direkten Zulieferer in Schwierigkeiten. "Die Stimmung ist getrübt bis schwer verunsichert", sagte Ralph Hoyer, Geschäftsführer der Schnellecke Logistics Sachsen GmbH, am Dienstag in Zwickau. Schnellecke...