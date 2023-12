Zwei Millionen Porsche „made in Leipzig“ vom Band gerollt

Das Jubiläumsfahrzeug im Leipziger Werk des Stuttgarter Sportwagenherstellers ist ein Panamera Turbo E-Hybrid mit 680 PS in der Farbe Madeiragoldmetallic für einen Kunden aus Dubai.

Im Leipziger Porsche-Werk ist am Montag der zweimillionste in der Messestadt produzierte Porsche vom Band gerollt. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein Panamera Turbo E-Hybrid mit 680 PS in der Farbe Madeiragoldmetallic für einen Kunden aus Dubai. Die sportliche Limousine wird am Leipziger Standort seit diesem Jahr in der nunmehr dritten Generation...