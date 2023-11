Wo Elba noch unberührt ist

An der Nordspitze der Insel halten Gastgeber an den alten Werten der Landschaft und Natur fest. Das soll so bleiben.

Ein kleines Paradies ist diese Bucht unterhalb der imposanten Berge: Wohl gibt es in Sant'Andrea auf der Insel Elba einen kleinen, feinen Sandstrand. Der Clou aber ist die Granitfelsenlandschaft am Rande der Bucht. Ein Pfad führt zu den vom Mittelmeer glatt geschliffenen Brocken, die sich wie eine gigantische Terrasse ausbreiten. Hier kann man...