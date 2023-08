1:1 in Essen: Seitz' Premierentor langt Erzgebirge Aue nicht für den zweiten Saisonsieg

Zwei Spiele, vier Punkte - der Start in die Saison ist dem FC Erzgebirge in diesem Sommer geglückt. Beim 1:1 in Essen sorgen die Auer Youngster für die Höhepunkte.

Bestes Fußballwetter, tolle Stimmung, flotter Drittligafußball: Gut 15.000 Zuschauer (darunter etwa 300 Gästefans) waren am Sonntagabend beim leistungsgerechten 1:1 (1:1) zwischen Rot-Weiss Essen und dem FC Erzgebirge Aue im Stadion an der Hafenstraße dabei. Sie bekamen eine Menge geboten.