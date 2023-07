Der siebente Streich: Chemnitzer Dreispringer Max Heß erneut Deutscher Meister

Kassel.

Der haushohe Favorit Max Heß ist seiner Rolle problemlos gerecht geworden. Der 26-jährige Chemnitzer holte am Samstag bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel bereits seinen siebenten nationalen Titel im Dreisprung. 16,12 Meter im zweiten Durchgang reichten für den Athleten vom LAC, um die Konkurrenz souverän in Schach zu halten. Auch mit seinem ersten Sprung, der mit 15,87 Metern vermessen wurde, hätte Max Heß den siebenten Streich unter Dach und Fach gebracht.