FC Erzgebirge Aue: Boris Tashchy und sein Tor gegen die Kritiker

Torschütze Boris Tashchy hat mit seiner Leistung gegen Duisburg überzeugt – besitzt aber auch noch schlummerndes Potential.

Aue. Gerade einmal fünf Minuten waren nach dem Abpfiff des letzten Heimspiels des Jahres vergangen, als sich Co-Trainer Jörg Emmerich vor laufender Kamera im Inneren des Erzgebirgsstadions den Fragen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) stellte. Wenige Augenblicke später kamen die ersten Profis von ihrer Ehrenrunde zurück. Bedröppelt und leise setzten sie einen Fuß vor den anderen auf dem Weg in die Kabine. Nicht jedoch Boris Tashchy. Ungehalten stapfte der Offensivmann an der Mixed-Zone vorbei, dann ein lauter Schrei, bei dem auch Jörg Emmerich seine Antwort am Mikrofon für einen Augenblick lang pausierte. "Scheiße, Mann!", brüllte Tashchy durch den Kabinengang.

Ein Klassetor als Beweis seiner Qualitäten

Der Ukrainer hatte den FC Erzgebirge Aue in der 29. Minute mit einer starken Einzelleistung gegen den MSV Duisburg in Führung gebracht. Drei Gegenspieler ließ der 30-Jährige dabei stehen, dann schob er den Ball am MSV-Keeper Vincent Müller vorbei ins lange Eck - ein Klassetor, mit welchem er seine Kritiker verstummen ließ. Zumindest dürfte sich das Tashchy gedacht haben, als er mit den Finger vor dem Mund jubelnd zur Eckfahne gerannt war.

Mit dem Jubel ließ er den Fans und Zuschauern Interpretationsspielraum. "Ich weiß um meine Qualitäten", hatte Tashchy bereits nach dem Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken gesagt, als ihm sein erstes Saisontor gelungen war. Nun, acht Spiele später, stellte er mit seinem zweiten Treffer noch einmal seine Qualitäten unter Beweis. "Das Tor macht er mit einer großen Ruhe, einer Abgeklärtheit und mit einer technischen Sauberkeit - was die Ballführung mit beiden Füßen betrifft -, er ist gut aufgedreht, hat Zug zum Tor gehabt und ist dann auch kalt geblieben vor dem Torwart", schätzte Matthias Heidrich, der Sportchef der Veilchen, ein.

Zum Ärger Tashchys jedoch verhalf sein 1:0-Treffer nicht zum Sieg. Die Auer spielten nur remis, verpassten die Chance, ihre gute Hinrunde mit dem Sprung auf Tabellenplatz drei zu belohnen. Das schien den Führungsspieler zu wurmen - die Emotionen mussten heraus. "Das zeigt, dass die Jungs mit der Leistung beziehungsweise mit dem Punkt, den sie geholt haben, nicht zufrieden sind. Das nehme ich als ein gutes Signal wahr, als ein gutes Gespür, wie die eigene Leistung einzuordnen ist. Das dürfen sie dann auch gern so äußern", sagte Heidrich zu der Reaktion seines Spielers im Gespräch mit "Freie Presse".

Ein Teamplayer in neuer Rolle

Mit dem Ergebnis konnte Boris Tashchy nicht zufrieden sein, mit seiner Leistung - nicht nur wegen seines Tores - wohl eher. Der Profi, der, wie Heidrich sagt, ein ruhiger und reflektierter Familienmensch sowie ein angenehmer, verlässlicher Gesprächspartner sei, überzeugte erneut durch seine Arbeit mit, aber insbesondere gegen den Ball. Viele Wege ging Tashchy, womit er sich auch von Jörg Emmerich, dem Co-Trainer, der seinen gelb-rot-gesperrten Chef Pavel Dotchev an der Seitenlinie vertrat, ein Lob abholte: "Boris hat für meine Begriffe ein ordentliches Spiel gemacht, hat auch defensiv sehr gut gearbeitet", sagte Emmerich.

Eine Leistung, die jedoch auch von Führungsspielern verlangt wird - und zu dieser Gruppe gehört Boris Tashchy spätestens seit diesem Jahr. Das sagt auch Heidrich: "Er ist auf jeden Fall ein Teamplayer", so der Sportchef. Dabei kam der Rechtsfuß in der vergangenen Saison meist nicht über die Jokerrolle hinaus. Doch mit dem Abgang von Dimitrij Nazarov rückte er bei den Veilchen in den Vordergrund. In bislang 17 von 18 Saisonspielen stand er in der Startelf, damit jetzt schon häufiger als in der vergangenen Spielzeit (13). Darüber hinaus knackte Tashchy bereits am Samstag seine Einsatzminuten der Vorsaison. Mit nun 1.345 Spielminuten hat er die 1.309 aus dem Vorjahr übertroffen. Die Nummer 14 des FCE geht voran, festigt die Bälle und verteilt sie.

Nur eines fehlt noch, wie Sportchef Heidrich, der am Wochenende Geburtstag feierte, anführt: der Name auf der Anzeigetafel nämlich. Zwei Tore, zwei Vorlagen so Tashchys Ausbeute in der laufenden Drittligasaison. "Er ist ein wichtiges Element. Er hat Qualität, das ist unbestritten. Aber da hat er noch Potential für viel mehr."