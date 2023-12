FC Erzgebirge: Aue sieht sich in Ingolstadt nicht mehr in der Favoritenrolle

Nach der Niederlage in Mannheim und dem zuletzt starken Lauf des Tabellenvierten aus Ingolstadt, möchte Aue frei aufspielen und daraus Kräfte ziehen

Mannheim/Aue. Es war ein Tag zum Vergessen für den FC Erzgebirge Aue am Samstagnachmittag, als es beim bis dato zehn Spiele lang sieglosen SV Waldhof Mannheim eine 3:0-Niederlage setzte. "An einem guten Tag, wenn alle die nötige Spannung, die nötige Passschärfe haben, dann hätten wir etwas mitgenommen. Aber so, wie wir hier heute auf dem Platz standen, war das zu wenig", sagte Mannschaftskapitän Martin Männel nach Spielende im Interview mit "Freie Presse".

Doch der erfahrene Keeper warf den Blick sofort nach vorn: "Wir können Sonntag und Montag die Köpfe frei bekommen, dann haben wir am Dienstag gleich wieder die nächste Chance, drei Punkte zu entführen. Das ist das Schöne."

Allerdings hat es diese Aufgabe in sich. Am Dienstagabend (19 Uhr) sind die Auer beim FC Ingolstadt gefordert - zum wohl ungünstigsten Zeitpunkt. Die Schanzer befinden sich in bestechender Form, haben 14 Punkte aus den vergangenen sechs Spielen geholt, darunter die letzten beiden gegen den VfB Lübeck und den SV Sandhausen mit jeweils 4:0 gewonnen. Der FCI machte damit einen Sprung auf Tabellenrang vier.

"Das wird kein Selbstläufer. Es ist ein richtig guter Gegner, der gerade auch zu Hause seine Spiele richtig gut und erfolgreich bestreitet", blickte Männel auf die Ingolstädter, die Erzgebirge Aue zu Saisonbeginn noch mit 1:0 bezwingen konnte. Nun hat sich das Blatt gewendet. Die Bayern sind im Aufschwung, die Veilchen hingegen ließen zuletzt zu oft Punkte liegen, haben den Anschluss zur Spitzengruppe verloren.

Sportchef Matthias Heidrich sieht darin sogar eine kleine Chance. In den vergangenen drei Partien (gegen Bielefeld, Duisburg und Mannheim) waren die Auer jeweils aufgrund der Tabellensituation der klare Favorit, das ist nun anders. "Vielleicht ist die grundsätzliche Herangehensweise bei dem Spiel eine andere, da man sich einen Tick weit nicht auf der Favoritenseite sieht - oder nicht gesehen wird. Dann können im letzten Spiel vielleicht nochmal Kräfte freigesetzt werden, um einen guten Jahresabschluss hinzubekommen."

Die Erinnerungen an Ingolstadt jedenfalls dürften nicht so schlecht sein. Zu Jahresbeginn, am 16. Januar, gewannen die Veilchen bei den Schanzern mit 2:1. Nun bietet sich die Chance für den FC Erzgebirge Aue, das Jahr 2023 dort siegreich zu beenden, wo es angefangen hatte: im Ingolstädter Audi-Sportpark. "Ich bin gespannt, was da herauskommt. Fakt aber ist, dass wir dort griffiger sein und mehr Qualität in unserem eigenen Ballbesitz an den Tag legen müssen", so Männel.