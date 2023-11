FC Erzgebirge Aue: Später K.o. gegen Verl - Dotchevs Wechsel in der Kritik

Die zweite Heimniederlage in Folge, zum zweiten Mal nach eigener Führung. Beim FC Erzgebirge hängt nach der 1:2-Pleite gegen den SC Verl schon wieder der Haussegen schief.

Aue. Es grummelt im Gebirge: Sogar der Vereinspräsident kam nach der 1:2-Heimniederlage des FC Erzgebirge gegen den SC Verl am Freitagabend zu später Stunde in den Presseraum, um sich kurz den Trainer vorzuknöpfen. "Das Spiel hast du verloren", erklärte Roland Frötschner in Richtung von Pavel Dotchev. Grund für die präsidiale These waren Dotchevs Auswechslungen in den letzten Minuten der Partie. Der Coach, sichtlich verstimmt, wollte sich auf diese Debatte in der noch aufgeheizten Atmosphäre keine Stunde nach dem Abpfiff nicht einlassen, suchte flink das Weite.

Die Fakten: Die Veilchen führten durch einen von Marvin Stefaniak erzielten, von Omar Sijaric gut vorbereiten Treffer aus der 67. Minute mit 1:0 und sahen wie die Sieger aus, als Dotchev in der 81. Minute seinen besten Techniker Stefaniak und den ebenfalls recht ballsicheren Tashchy vom Geld nahm, dafür die Youngster Joshua Schwirten und Steffen Meuer brachte. Fünf Minuten später wechselte er auch noch seinen Sechser Mirnes Pepic und Sijaric aus, brachte Kilian Jakob und Maxi Thiel. "Ich musste wechseln, die Jungs waren viel gelaufen. Mit frischen Kräften wollte ich den Erfolg sichern", erklärte der Trainer.

Was in dieser Saison schon mehrfach funktioniert hatte, ging diesmal aber nach hinten los. Es gab kein zweites Auer Tor, das die Fronten geklärt hätte, sondern Unzulänglichkeiten, die das Match noch komplett kippen ließen: Jakob hatte das 2:0 vor den Füßen, schlug aber ein Luftloch. Schwirtens Fehlpass führte zum Konter, der den Ausgleich durch den gebürtigen Zwickauer Max Wolfram brachte, begünstigt durch die Auer Abwehrspieler Linus Rosenlöcher bzw. Tim Danhof, die im Zweikampf gegen den Passgeber bzw. dann den Torschützen ganz schlecht aussahen (89.). Und vor dem Siegtreffer der Gäste brauchte Thiel ein paar Augenblicke zu lange, um die Situation richtig einzuschätzen: der von Marco Schikora aus dem Strafraum geköpfte Verler Freistoß kam nicht zu ihm, sondern zu Verls Kapitän Mael Corboz, der den Ball unhaltbar für Martin Männel im FCE-Kasten versenkte (90.+1.).

"Da guckst du dich an, und stehst plötzlich mit leeren Händen da", meinte Marvin Stefaniak, "und weißt nicht, wie das passieren konnte." Sein Trainer sah es ähnlich: "Die Verler haben 89 Minuten nichts zu bieten, dann drehen sie in einer Minute das Spiel. Die bessere Mannschaft hat heute verloren", erklärte Pavel Dotchev. Diese Ansicht muss man nicht teilen. Die Ostwestfalen, mit nun 14 Punkten aus den letzten sechs Spielen so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga, ließen auch am Freitag ihr Können durchaus aufblitzen. Doch - und das muss man Dotchev tatsächlich zugute halten - sie kamen bis zur Schlussphase kaum einmal gefährlich vors Auer Tor. Der FCE verteidigte kompakt, machte das Zentrum dicht und den wendigen Verlern das Leben schwer.

Und das hätte fast zum nächsten Sieg und zum Sprung auf Platz drei gelangt - wären da nicht diese unseligen letzten Minuten gewesen. Schon sechsmal in dieser Saison haben Dotchevs Joker gestochen, damit zehn zusätzlich Punkte aufs Auer Konto gebracht. Auch wenn es nun gegen Verl schiefgegangen ist - dem Trainer das Wechseln zu verbieten, ist ziemlicher Unsinn. Ihn nach überragendem Saisonstart in einer kleinen Herbstflaute schon wieder in Frage zu stellen, erst recht. Selbst der Präsident sollte aufpassen, dass er nicht eine gefährliche Debatte befeuert.