FC Erzgebirge Aue verliert Test gegen Lok Leipzig

Für den FC Erzgebirge Aue stand am Freitagabend der erste ernst zu nehmende Test in der Vorbereitung auf die Drittligasaison 2023/24 auf dem Programm. Nachdem die Veilchen in der Vorwoche mit deutlichen Siegen gegen die unterklassigen Vereine BC Erlbach (10:1) und SV Fortschritt Lunzenau (20:0) in die Saisonvorbereitung starteten, ging es nun ins...